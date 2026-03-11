Possono essere bifocali o progressive

Home / Soluzioni Cruciverba / Possono essere bifocali o progressive

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Possono essere bifocali o progressive' è 'Lenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Possono essere bifocali o progressive" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Possono essere bifocali o progressive". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lenti? Le lenti sono dispositivi ottici utilizzati per correggere problemi visivi o migliorare la qualità della vista. Possono essere bifocali, caratterizzate da due zone di correzione ottica differenti, o progressive, che offrono una transizione graduale tra le diverse correzioni senza linee visibili. La scelta tra queste varianti dipende dalle esigenze specifiche di chi le indossa e dal tipo di difetto visivo da correggere. Entrambe le tipologie sono fondamentali per il benessere visivo quotidiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Possono essere bifocali o progressive nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lenti

Per risolvere la definizione "Possono essere bifocali o progressive", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Possono essere bifocali o progressive" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lenti:

L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Possono essere bifocali o progressive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: C è chi le porta a contattoQuelle a contatto non hanno montatureLe monta l otticoPossono essere multifocali o progressivePossono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoPossono essere scritti o oraliPossono essere murarie