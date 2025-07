Quelle a contatto non hanno montature nei cruciverba: la soluzione è Lenti

LENTI

Curiosità e Significato di Lenti

La soluzione Lenti di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lenti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lenti? Le lenti sono dispositivi ottici che correggono o migliorano la visione, senza essere montate su un telaio come gli occhiali. Possono essere utilizzate in vari strumenti come occhiali, microscopi o telescopi, e sono fondamentali per vedere chiaramente. La loro funzione principale è ottimizzare la messa a fuoco e la qualità dell’immagine. In sostanza, le lenti sono il cuore di molte soluzioni ottiche, rendendo possibile vedere meglio il mondo che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Lenti

La definizione "Quelle a contatto non hanno montature" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.