SOLUZIONE: RUGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Increspatura sulla fronte" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Increspatura sulla fronte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ruga? Una ruga sulla fronte rappresenta un'alterazione della pelle causata principalmente dal movimento muscolare ripetuto nel tempo. Questa linea, che si forma come una piccola increspatura, riflette le espressioni di sorpresa, preoccupazione o concentrazione. La presenza di una ruga è spesso il risultato del naturale processo di invecchiamento, quando la pelle perde elasticità. La sua comparsa può essere accentuata dall'esposizione al sole o da abitudini come lo sbattimento delle palpebre.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Increspatura sulla fronte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Increspatura sulla fronte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ruga:

R Roma U Udine G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Increspatura sulla fronte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

