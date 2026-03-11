Gran : è nell Atlantico tra Tenerife e Fuerteventura

SOLUZIONE: CANARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gran : è nell Atlantico tra Tenerife e Fuerteventura" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gran : è nell Atlantico tra Tenerife e Fuerteventura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Canaria? Le Isole Canaria sono un arcipelago situato nell’oceano Atlantico tra le isole di Tenerife e Fuerteventura. Queste isole sono conosciute per il loro clima mite, paesaggi vulcanici e spiagge sabbiose, che attirano numerosi turisti ogni anno. La regione rappresenta un importante punto di riferimento culturale e ambientale, caratterizzata da una ricca biodiversità e tradizioni locali uniche. La posizione geografica al centro dell’arcipelago permette di apprezzare variegate bellezze naturali e un clima favorevole tutto l’anno.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gran : è nell Atlantico tra Tenerife e Fuerteventura" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gran : è nell Atlantico tra Tenerife e Fuerteventura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Canaria:

C Como A Ancona N Napoli A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gran : è nell Atlantico tra Tenerife e Fuerteventura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

