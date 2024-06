La Soluzione ♚ L isola con Las Palmas La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GRAN CANARIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GRANCANARIA

Significato della soluzione per L isola con las palmas: Gran Canaria è una delle Isole Canarie, di origine vulcanica, terza isola per dimensione nella Macaronesia e seconda isola più popolata dell'arcipelago, essendo la sua capitale, Las Palmas de Gran Canaria, la più grande città e area metropolitana delle Isole Canarie ed è tra le dieci grandi aree metropolitane della Spagna (700 mila abitanti). Politicamente condivide lo status di capoluogo delle Isole Canarie con Santa Cruz de Tenerife in cui ha sede il parlamento locale, mentre a Las Palmas de Gran Canaria si trova la sede del governo spagnolo nelle Isole Canarie.

