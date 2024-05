Le isole spagnole nell Atlantico

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Francese

Nome proprio

Curiosità su: Le Isole Canarie (in spagnolo: Islas Canarias) sono un grande arcipelago situato nell'oceano Atlantico al largo dell'Africa nord-occidentale, composto da sette isole maggiori e altre isolette minori, tutte di origine vulcanica, che formano una comunità autonoma della Spagna. Grazie alla posizione geografica, le Canarie sono la regione più meridionale e più occidentale della Spagna. È anche una delle otto regioni con particolare considerazione di nazionalità storica riconosciute come tali dal governo spagnolo. Le isole Canarie sono divise in due province: la provincia di Tenerife, con capitale Santa Cruz de Tenerife, cui fanno riferimento La Palma, La Gomera e El Hierro e la provincia di Gran Canaria, con capitale Las Palmas de Gran Canaria, cui fanno riferimento Fuerteventura, Lanzarote e La Graziosa ; fino al 1927 il capoluogo canario era soltanto Santa Cruz.

Canaries

(toponimo) Canarie

