La polvere che asciuga nei cruciverba: la soluzione è Talco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La polvere che asciuga' è 'Talco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TALCO

Curiosità e Significato di Talco

La soluzione Talco di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Talco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Talco? Il talco è una polvere fine e setosa, tradizionalmente usata per assorbire l’umidità e prevenire irritazioni sulla pelle, come quella dei neonati. La sua capacità di asciugare e lasciare una sensazione fresca lo rende ideale anche in cosmetica e cura del corpo. È un alleato discreto contro il sudore e l’umidità, contribuendo al benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Talco

Stai cercando la risposta alla definizione "La polvere che asciuga"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

