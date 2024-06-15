Elegge il Papa

SOLUZIONE: CONCLAVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elegge il Papa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elegge il Papa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Conclave? Il termine si riferisce all'assemblea dei cardinali che, riuniti in un luogo riservato, scelgono il nuovo Pontefice, ovvero colui che guida la Chiesa cattolica. Questo momento di grande importanza avviene in un contesto di segretezza e di preghiera, affinché si arrivi a una decisione condivisa e spirituale. La riunione si svolge in un ambiente protetto, sottolineando la sacralità del processo di nomina del leader religioso.

In presenza della definizione "Elegge il Papa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elegge il Papa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Conclave:

C Como O Otranto N Napoli C Como L Livorno A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elegge il Papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

