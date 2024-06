Si conclude con un trattato

: La pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. La pace che si instaura tra due nazioni in seguito a una guerra può trarre origine dalla cessazione del conflitto per comune accordo fra le nazioni coinvolte oppure essere imposta quando il suo mantenimento è possibile sotto il rispetto di condizioni dettate dalla nazione che ha vinto il conflitto o quando la superiorità di una delle parti è tale da scongiurare qualsiasi azione di rivolta da parte della nazione in condizione di inferiorità.

Italiano: Sostantivo: pace ( approfondimento) f sing (pl.: paci) . stato di quiete. (militare) (sociologia) (politica) (diritto) assenza di stato di guerra nei rapporti fra stati oppure all'interno di uno stesso stato, assicurata anche dalla mancanza di ogni forma di violenza e garantita dal rispetto dei diritti dei popoli e dei singoli individui così come infranta dinanzi alle ingiustizie, la pace è anche il compiacimento nel rispetto delle leggi corrette.