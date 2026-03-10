L uscio che affaccia sulla via

SOLUZIONE: PORTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L uscio che affaccia sulla via" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L uscio che affaccia sulla via". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Portone? Il portone è l'elemento che permette di accedere a un edificio, posizionato generalmente sulla facciata esterna e rivolto verso la strada. È spesso più grande e robusto rispetto alle altre porte, e può essere decorato o semplice a seconda dello stile dell'edificio. La sua funzione principale è quella di garantire sicurezza e privacy ai residenti o agli utenti. Spesso rappresenta anche un segno distintivo dell'architettura e del carattere di un luogo.

La definizione "L uscio che affaccia sulla via" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L uscio che affaccia sulla via" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Portone:

P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L uscio che affaccia sulla via" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

