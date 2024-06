Un rifugio fatto con il becco

: È possibile trovare nidi in diversi habitat, prevalentemente costruiti dagli uccelli. In genere è costituito da erba, ramoscelli o foglie. . Il nido è un luogo di rifugio costruito da molti animali per proteggere le proprie uova dai predatori. Esistono anche rettili, insetti, mammiferi o pesci che provvedono a costruirsi un nido.

Italiano: Sostantivo: nido ( approfondimento) m sing (pl.: nidi) . ricovero di forma, grandezza e struttura varia, costruito dal nulla o attrezzato utilizzando cavità e ripari naturali dalla maggior parte degli uccelli o da particolari specie di pesci o mammiferi. (per estensione) luogo di animali, luogo in cui depongono le uova o dove semplicemente si raccolgono in un buon numero. (senso figurato) la propria casa, la famiglia o il luogo dove si è nati, vissuti o si ha avuto un centro affettivo particolarmente importante.