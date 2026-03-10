Le gare dei canottieri

Home / Soluzioni Cruciverba / Le gare dei canottieri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le gare dei canottieri' è 'Regate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le gare dei canottieri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le gare dei canottieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Regate? Le competizioni in cui i canottieri si sfidano tra loro su acque calme o mosse sono momenti di grande tensione e abilità. Gli equipaggi si preparano con cura, cercando di coordinare al meglio i loro movimenti per raggiungere la massima velocità. Durante queste prove, si misura la forza, la resistenza e la tecnica di ogni squadra. La vittoria dipende dalla capacità di mantenere il ritmo e la concentrazione fino alla fine di ogni prova. Ogni gara rappresenta un'esperienza unica per gli atleti coinvolti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le gare dei canottieri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Regate

La definizione "Le gare dei canottieri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le gare dei canottieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Regate:

R Roma E Empoli G Genova A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le gare dei canottieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gare tra vogatoriImpegnano i canottieriLe gare in mareÈ incerto fino alla fine nelle gare combattuteUn natante per gareL equipaggio dei canottieriServono a misurare i tempi nelle gare sportivePer gare invernali