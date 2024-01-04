Servono a misurare i tempi nelle gare sportive

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Servono a misurare i tempi nelle gare sportive' è 'Cronometri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRONOMETRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Servono a misurare i tempi nelle gare sportive" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servono a misurare i tempi nelle gare sportive". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cronometri? Gli strumenti utilizzati nelle competizioni sportive per registrare la durata delle performance sono fondamentali per stabilire i risultati. Permettono di determinare con precisione i tempi impiegati dagli atleti, garantendo correttezza e trasparenza. Questi dispositivi sono essenziali in discipline come atletica, nuoto e ciclismo, dove ogni secondo conta. La loro affidabilità contribuisce a rendere le gare più giuste e competitive.

La soluzione associata alla definizione "Servono a misurare i tempi nelle gare sportive" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servono a misurare i tempi nelle gare sportive" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cronometri:

C Como R Roma O Otranto N Napoli O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servono a misurare i tempi nelle gare sportive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

