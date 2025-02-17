Le gare in mare

Home / Soluzioni Cruciverba / Le gare in mare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le gare in mare' è 'Regate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le gare in mare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le gare in mare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Regate? Le competizioni sportive svolte in acqua, spesso tra imbarcazioni che si sfidano su percorsi prestabiliti, sono chiamate regate. Questi eventi richiedono abilità, strategia e coordinazione tra i membri dell'equipaggio. Le regate rappresentano un momento di sfida tra equipaggi che mettono alla prova velocità e tecnica. Sono spesso praticate in ambienti marini e attraggono appassionati di sport nautici di tutto il mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le gare in mare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Regate

Quando la definizione "Le gare in mare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le gare in mare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Regate:

R Roma E Empoli G Genova A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le gare in mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gare tra vogatoriImpegnano i canottieriGare tra imbarcazioniUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in OlandaAndare all attacco sul mareGustoso pesce di mareIn fiume e in mare