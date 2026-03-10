C è chi se la lega al dito

SOLUZIONE: OFFESA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "C è chi se la lega al dito" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è chi se la lega al dito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Offesa? Quando qualcuno si comporta in modo irrispettoso o provoca un danno alla dignità di un’altra persona, si verifica un atteggiamento che può essere percepito come una mancanza di rispetto o cattiveria. Questo comportamento può ferire profondamente chi lo riceve e creare tensione tra le persone coinvolte. Spesso si dice che chi agisce in questo modo si “lega al dito”, cioè si ostina a portare dentro di sé un pensiero negativo o una critica.

Quando la definizione "C è chi se la lega al dito" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è chi se la lega al dito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Offesa:

O Otranto F Firenze F Firenze E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è chi se la lega al dito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

