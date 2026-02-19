Intacca l onore

SOLUZIONE: OFFESA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intacca l onore" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intacca l onore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Offesa? Un'azione che può ferire profondamente l'animo di una persona, mettendo in discussione la sua dignità e il rispetto che merita, rappresenta un atto di mancanza di rispetto e di sensibilità. Quando qualcuno si rivolge a un altro con parole o comportamenti che minano la sua integrità morale, si verifica un danno alla sua reputazione e al suo senso di valore. Questa forma di aggressione può lasciare cicatrici invisibili, influenzando il modo in cui una persona si percepisce e si relaziona con gli altri. La delicatezza nel trattare gli altri è fondamentale per mantenere un ambiente di rispetto.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Intacca l onore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intacca l onore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Offesa:

O Otranto F Firenze F Firenze E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intacca l onore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

