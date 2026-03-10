Sorvegliata protetta

SOLUZIONE: SCORTATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sorvegliata protetta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorvegliata protetta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Scortata? Quando qualcuno è sotto una protezione speciale durante un viaggio o un evento, si parla di essere accompagnati da persone che garantiscono la sua sicurezza. Questo tipo di assistenza assicura che l’individuo non sia lasciato solo, grazie alla presenza di accompagnatori affidabili e preparati. La presenza di queste figure rende più difficile qualsiasi tentativo di molestia o minaccia. La scorta si rende necessaria in situazioni di rischio elevato, offrendo tranquillità e sicurezza a chi ne ha bisogno.

Sorvegliata protetta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scortata

In presenza della definizione "Sorvegliata protetta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorvegliata protetta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scortata:

S Savona C Como O Otranto R Roma T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorvegliata protetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

