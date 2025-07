Accompagnata dai militi nei cruciverba: la soluzione è Scortata

SCORTATA

Curiosità e Significato di Scortata

La parola Scortata è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scortata.

Perché la soluzione è Scortata? Scortata indica essere accompagnati o protetti da qualcuno, come una squadra di militari o guardie che seguono una persona o un oggetto importante. È un termine spesso usato in contesti di sicurezza o trasporto ufficiale, per sottolineare l’assistenza e la protezione fornita. In sostanza, descrive un accompagnamento vigilato, garantendo sicurezza e attenzione durante il movimento.

Come si scrive la soluzione Scortata

La definizione "Accompagnata dai militi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

