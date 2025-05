Lo è la voce che non si può alzare nei cruciverba: la soluzione è Roca

ROCA

Curiosità e Significato di "Roca"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Roca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Roca.

La parola roca si riferisce a un tipo di voce o suono, in particolare a una tonalità bassa e profonda che non può essere amplificata. È spesso usata nel contesto musicale per descrivere l'intonazione di alcuni strumenti o stili vocali che mantengono una qualità più tranquilla e intima.

Come si scrive la soluzione: Roca

Se "Lo è la voce che non si può alzare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

