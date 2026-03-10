Persona eruditissima

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Persona eruditissima' è 'Biblioteca Vivente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIBLIOTECA VIVENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Persona eruditissima" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Persona eruditissima". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Biblioteca Vivente? Una persona con conoscenze approfondite in vari campi, capace di condividere informazioni e insegnamenti con grande passione, può essere considerata una fonte inesauribile di sapere. Questa figura, spesso molto colta, si distingue per la capacità di ricordare dettagli e interpretare concetti complessi, diventando un punto di riferimento per chi desidera apprendere. La sua presenza in un contesto culturale arricchisce le discussioni e stimola la curiosità di chi ascolta. È come un archivio vivente di sapere.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Persona eruditissima" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Persona eruditissima" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Biblioteca Vivente:

B Bologna I Imola B Bologna L Livorno I Imola O Otranto T Torino E Empoli C Como A Ancona V Venezia I Imola V Venezia E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Persona eruditissima" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

