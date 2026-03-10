Non più nuova di zecca

SOLUZIONE: USATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non più nuova di zecca" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non più nuova di zecca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Usata? Un oggetto che ha già avuto un proprietario o è stato impiegato in precedenza si considera usato. Questo termine descrive qualcosa che non è più di prima mano, ma che ha già subito un certo utilizzo. Spesso si riferisce a articoli di seconda mano, come vestiti, automobili o elettronica. La differenza tra nuovo e usato è evidente, poiché il primo non ha mai lasciato le mani di chi lo produce. La scelta tra i due dipende dalle preferenze e dal budget di chi acquista.

La soluzione associata alla definizione "Non più nuova di zecca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non più nuova di zecca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Usata:

U Udine S Savona A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non più nuova di zecca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

