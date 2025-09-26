L auto che si ricicla

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L auto che si ricicla' è 'Usata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: USATA

Vuoi approfondire la risposta Usata? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Usata? Un'auto usata che si ricicla è un veicolo che, dopo aver completato il suo ciclo di vita, viene smontato e i suoi materiali riutilizzati. Questo processo aiuta a ridurre lo spreco e l'impatto ambientale, dando nuova vita ai componenti che ancora funzionano. È un modo intelligente di prendersi cura dell'ambiente e di risparmiare risorse, senza rinunciare alla mobilità. La sostenibilità si costruisce anche così.

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L auto che si ricicla nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Usata

La soluzione associata alla definizione "L auto che si ricicla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Usata'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L auto che si ricicla

L auto che si ricicla Risposta: USATA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: U____

U____ Inizia con: U

U Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

U Udine S Savona A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Usata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L auto che si ricicla". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.