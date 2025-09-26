L auto che si ricicla
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SOLUZIONE: USATA
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Perché la soluzione è Usata? Un'auto usata che si ricicla è un veicolo che, dopo aver completato il suo ciclo di vita, viene smontato e i suoi materiali riutilizzati. Questo processo aiuta a ridurre lo spreco e l'impatto ambientale, dando nuova vita ai componenti che ancora funzionano. È un modo intelligente di prendersi cura dell'ambiente e di risparmiare risorse, senza rinunciare alla mobilità. La sostenibilità si costruisce anche così.
L auto che si ricicla nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Usata
La soluzione associata alla definizione "L auto che si ricicla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Usata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L auto che si ricicla
- Risposta: USATA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: U____
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Usata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L auto che si ricicla". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con ricicla: Si ricicla