La città che ha dato i natali ad Albert Einstein - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città che ha dato i natali ad Albert Einstein. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ULM

Significato/Curiosita : La citta che ha dato i natali ad albert einstein

·info]) è una città extracircondariale del baden-württemberg, in germania. è nota soprattutto per aver dato i natali ad albert einstein. capoluogo del... Secondo le convenzioni di wikipedia. il basketball ulm, noto per ragioni di sponsor come ratiopharm ulm, è una società cestistica, avente sede a ulma, in...