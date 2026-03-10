Gli uccelletti più comuni

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli uccelletti più comuni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli uccelletti più comuni' è 'Passeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli uccelletti più comuni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli uccelletti più comuni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Passeri? I passeri sono tra gli uccelli più diffusi e riconoscibili nelle aree urbane e rurali. Con il loro piumaggio variegato e il canto allegro, rappresentano un elemento familiare e rassicurante per molte persone. Questi piccoli volatili si adattano facilmente a diversi ambienti, nutrendosi di semi e piccoli insetti. La loro presenza contribuisce all'equilibrio degli ecosistemi locali e rende i paesaggi più vivaci. Osservare i passeri è un piacere semplice e quotidiano che arricchisce la vita di molti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli uccelletti più comuni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Passeri

La definizione "Gli uccelletti più comuni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli uccelletti più comuni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Passeri:

P Padova A Ancona S Savona S Savona E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli uccelletti più comuni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uccelletti grigiUn fantoccio tra le messiMangiano i chicchi seminatiUno dei più comuni cocktailCosì sono le più comuni faccine in chatLe due bollette più comuniUno dei più comuni cognomi cinesiGli anfibi più comuni