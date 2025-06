Mangiano i chicchi seminati nei cruciverba: la soluzione è Passeri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mangiano i chicchi seminati' è 'Passeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSERI

Curiosità e Significato di Passeri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Passeri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Passeri? I passeri sono piccoli uccelli noti per il loro comportamento di mangiare i chicchi seminati, come quelli di cereali o semi vari. Spesso si avvicinano alle coltivazioni, contribuendo involontariamente alla dispersione dei semi. Sono simbolo di libertà e spontaneità, e il loro modo di cibarsi rappresenta un legame tra natura e agricoltura, ricordandoci l’importanza degli uccelli nel ciclo della vita.

Cinguettano sulle aioleUccelletti temuti dai seminatoriLi spaventa il fantoccio nei campiMangiano legnoSe ne mangiano molti d estateUn primo in chicchi

Come si scrive la soluzione Passeri

Se "Mangiano i chicchi seminati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

