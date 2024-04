La Soluzione ♚ Gli anfibi più comuni La definizione e la soluzione di 4 lettere: Gli anfibi più comuni. RANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli anfibi piu comuni: Con il nome comune di rana si indica la maggioranza degli anfibi appartenente all'ordine degli Anuri. In ambito tassonomico, è bene notare che il nome è invece attribuito esclusivamente ai membri del genere Rana. Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Con il nome comune di rana si indica la maggioranza degli anfibi appartenente all'ordine degli Anuri. In ambito tassonomico, è bene notare che il nome è invece attribuito esclusivamente ai membri del genere Rana. rane ( approfondimento) f pl (zoologia) , (erpetologia) plurale di rana Sillabazione rà | ne Etimologia / Derivazione vedi rana Iperonimi animali, Vertebrati, eterotermi, anfibi, Anuri, Ranidi Altre Definizioni con rane; anfibi; comuni; Caratterizza la improvvisazione di un discorso; Rete per i PC aziendali; Anfibi privi di coda; Anfibi dalla pelle verrucosa; Comuni uccelletti; Comuni piante spinose; Cerca altre soluzioni cruciverba

RANE

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Gli anfibi più comuni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.