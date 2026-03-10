Designato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Designato' è 'Prescelto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESCELTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Designato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Designato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Prescelto? Quando qualcuno viene scelto per un compito importante o per rappresentare un gruppo, si può dire che è stato designato. Questa persona ha ricevuto l'incarico di svolgere una funzione specifica, spesso in modo ufficiale o formale. La sua selezione deriva da un processo di valutazione o di consenso, che ne riconosce le qualità o le competenze necessarie. La designazione implica quindi un riconoscimento ufficiale del ruolo che si è chiamati a ricoprire, garantendo chiarezza e ordine nelle decisioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Designato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prescelto

Per risolvere la definizione "Designato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Designato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prescelto:

P Padova R Roma E Empoli S Savona C Como E Empoli L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Designato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Eletto preferitoLo è il candidato che viene assuntoIl successore designatoMenzionato o designato a rivestire una caricaDesignato dalla sorte