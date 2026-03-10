Ha la cresta bianca

SOLUZIONE: ONDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha la cresta bianca" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha la cresta bianca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Onda? Un esempio di questa forma di acqua in movimento è l’onda, che si manifesta con un’onda che si alza e si abbassa sulla superficie del mare o di un lago. La sua caratteristica distintiva è il profilo che si forma, spesso con una cresta più alta rispetto alla parte sottostante. Le onde sono causate da venti, terremoti o altre forze naturali che disturbano la superficie acquatica. Quando si osservano, si nota che la cresta si distingue per un colore più chiaro o bianco.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha la cresta bianca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha la cresta bianca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Onda:

O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha la cresta bianca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

