Lo ideò Ulisse

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo ideò Ulisse' è 'Cavallo Di Troia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVALLO DI TROIA

Perchè la soluzione è Cavallo Di Troia? Il Cavallo di Troia è un inganno usato dagli antichi Greci per entrare nella città di Troia. Ulisse ideò questa strategia, nascondendo guerrieri all’interno di un grande cavallo di legno. Così, i nemici furono ingannati e la città fu conquistata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo ideò Ulisse nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cavallo Di Troia

La soluzione associata alla definizione "Lo ideò Ulisse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cavallo Di Troia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo ideò Ulisse

Lo ideò Ulisse Risposta: CAVALLO DI TROIA

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 7-2-5

7-2-5 Schema utile: C______ __ _____

C______ __ _____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 14 lettere della soluzione

C Como A Ancona V Venezia A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto D Domodossola I Imola T Torino R Roma O Otranto I Imola A Ancona

La soluzione 'Cavallo Di Troia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo ideò Ulisse". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.