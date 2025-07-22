Lo ideò Ulisse

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo ideò Ulisse' è 'Cavallo Di Troia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVALLO DI TROIA

Perchè la soluzione è Cavallo Di Troia? Il Cavallo di Troia è un inganno usato dagli antichi Greci per entrare nella città di Troia. Ulisse ideò questa strategia, nascondendo guerrieri all’interno di un grande cavallo di legno. Così, i nemici furono ingannati e la città fu conquistata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo ideò Ulisse nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cavallo Di Troia

La soluzione associata alla definizione "Lo ideò Ulisse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cavallo Di Troia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo ideò Ulisse
  • Risposta: CAVALLO DI TROIA
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 7-2-5
  • Schema utile: C______ __ _____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 14 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
V Venezia
A Ancona
L Livorno
L Livorno
O Otranto
 
D Domodossola
I Imola
 
T Torino
R Roma
O Otranto
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Cavallo Di Troia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo ideò Ulisse". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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