Lo ideò Ulisse
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo ideò Ulisse' è 'Cavallo Di Troia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAVALLO DI TROIA
Perchè la soluzione è Cavallo Di Troia? Il Cavallo di Troia è un inganno usato dagli antichi Greci per entrare nella città di Troia. Ulisse ideò questa strategia, nascondendo guerrieri all’interno di un grande cavallo di legno. Così, i nemici furono ingannati e la città fu conquistata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo ideò Ulisse nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cavallo Di Troia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo ideò Ulisse
- Risposta: CAVALLO DI TROIA
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 7-2-5
- Schema utile: C______ __ _____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Cavallo Di Troia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo ideò Ulisse". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con ulisse: Ulisse gli disse di chiamarsi Nessuno