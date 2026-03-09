La sporgenza ossea della caviglia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sporgenza ossea della caviglia' è 'Malleolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALLEOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sporgenza ossea della caviglia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sporgenza ossea della caviglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Malleolo? Il malleolo è una parte importante dell'anatomia della gamba, rappresentando una sporgenza ossea che si trova vicino alla caviglia. Questa struttura contribuisce alla stabilità dell'articolazione e permette il movimento del piede in diverse direzioni. La presenza di questa prominenza è fondamentale per il sostegno e il funzionamento quotidiano, facilitando anche l'ancoraggio di legamenti e tendini che assicurano la corretta mobilità. La sua forma e posizione sono caratteristiche distintive di questa parte del corpo.

La definizione "La sporgenza ossea della caviglia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l'analisi effettuata su "La sporgenza ossea della caviglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Malleolo:

M Milano A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sporgenza ossea della caviglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

