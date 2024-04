La Soluzione ♚ La noce del piede

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La noce del piede. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MALLEOLO

Curiosità su La noce del piede: Il malleolo è la cosiddetta noce del piede. ogni gamba è sostenuta da due ossa, la tibia sul lato interno (mediale) e il perone sul lato esterno (laterale)... Il malleolo è la cosiddetta noce del piede. Ogni gamba è sostenuta da due ossa, la tibia sul lato interno (mediale) e il perone sul lato esterno (laterale). Il malleolo mediale è la prominenza sul lato interno della caviglia, formato dall'estremità inferiore della tibia. Il malleolo laterale è la prominenza sul lato esterno della caviglia, formato dall'estremità inferiore del perone. La parola malleolo, plurale malleoli, proviene dal latino e significa "piccolo martello".

