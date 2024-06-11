Sporgenza ossea della caviglia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sporgenza ossea della caviglia' è 'Malleolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALLEOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sporgenza ossea della caviglia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sporgenza ossea della caviglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Malleolo? Il malleolo è una prominenza ossea che si trova attorno alla caviglia, contribuendo alla sua struttura e stabilità. Questa sporgenza aiuta a sostenere le articolazioni e permette il movimento del piede. La sua forma e posizione sono fondamentali per l'equilibrio e la resistenza durante le attività quotidiane e sportive. Un malleolo ben sviluppato garantisce una buona funzionalità dell'articolazione della caviglia.

Se la definizione "Sporgenza ossea della caviglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sporgenza ossea della caviglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Malleolo:

M Milano A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sporgenza ossea della caviglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

