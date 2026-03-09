Le sostanze come la trementina

SOLUZIONE: OLEORESINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le sostanze come la trementina" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le sostanze come la trementina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Oleoresine? Le oleoresine sono sostanze naturali che si ottengono da resine vegetali e oli essenziali, spesso utilizzate in ambito artistico, farmacologico o alimentare. Questi composti combinano le proprietà di resine solide o viscose con oli essenziali aromatici, conferendo loro una consistenza viscosa e un profumo intenso. La loro capacità di essere estratte e lavorate le rende utili in molte applicazioni, dalla produzione di vernici alla medicina tradizionale. La loro versatilità le rende elementi preziosi in diversi settori.

Per risolvere la definizione "Le sostanze come la trementina", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le sostanze come la trementina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Oleoresine:

O Otranto L Livorno E Empoli O Otranto R Roma E Empoli S Savona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le sostanze come la trementina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

