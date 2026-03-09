Non è civile

Home / Soluzioni Cruciverba / Non è civile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non è civile' è 'Soldato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLDATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non è civile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non è civile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Soldato? Un soldato è una persona che agisce principalmente all’interno delle forze armate, spesso impegnata in operazioni di guerra o di mantenimento della pace. Tuttavia, non tutti i comportamenti di chi indossa un’uniforme sono ritenuti sempre rispettosi delle norme civili o delle regole della società civile. In alcuni casi, le azioni di un individuo in divisa possono essere considerate in contrasto con i principi di rispetto e tolleranza propri della convivenza civile. La relazione tra il ruolo e il comportamento può essere complessa e variare a seconda delle circostanze.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non è civile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Soldato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non è civile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non è civile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Soldato:

S Savona O Otranto L Livorno D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non è civile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il grado militare più bassoFilm di Spielberg sulla seconda guerra mondialeÈ sotto le armiRicorrenza religiosa ma anche civileÈ civile quella dei voli di lineaUn piroscafo per servizio civileOgnuno ne ha uno civileVi finì una guerra civile nel 1939