Vi finì una guerra civile nel 1939 nei cruciverba: la soluzione è Spagna

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi finì una guerra civile nel 1939

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi finì una guerra civile nel 1939' è 'Spagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAGNA

Curiosità e Significato di Spagna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Spagna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spagna? La parola Spagna si riferisce a un paese nel sud-ovest dell'Europa, noto per la sua ricca storia, cultura vivace e paesaggi mozzafiato. È famosa per le sue tradizioni, come la corrida e la flamenco, e per aver vissuto una sanguinosa guerra civile tra il 1936 e il 1939. La vittoria dei nazionalisti portò alla dittatura di Franco, segnando un capitolo importante della sua storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi infierì una guerra durata vent anniIl Buenaventura della guerra civile spagnolaVi infuriò una guerra durata dal 1955 al 1975Il generale spartano Lisandro vi sconfisse gli Ateniesi decidendo la guerra del PeloponnesoVi fu firmato un armistizio della Grande Guerra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spagna

La definizione "Vi finì una guerra civile nel 1939" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G U R A I I L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIULLARI" GIULLARI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.