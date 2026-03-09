Malvagie perverse

SOLUZIONE: CATTIVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Malvagie perverse" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malvagie perverse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cattive? Le persone che agiscono con cattiveria e senza scrupoli spesso mostrano un comportamento malvagio e perverso. Questi individui possono desiderare di arrecare dolore o danno agli altri, perseguendo scopi egoistici senza considerazione per le conseguenze. La loro condotta si distingue per la mancanza di empatia e compassione, rivelando una natura crudele e spietata. In molte storie o situazioni reali, queste figure rappresentano il lato oscuro dell’animo umano, suscitando paura e disprezzo.

Se la definizione "Malvagie perverse" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malvagie perverse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cattive:

C Como A Ancona T Torino T Torino I Imola V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malvagie perverse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

