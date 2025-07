Come le acque in cui naviga chi è in difficoltà nei cruciverba: la soluzione è Cattive

CATTIVE

Curiosità e Significato di Cattive

La soluzione Cattive di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cattive per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cattive? Cattive indica qualcosa di negativo, dannoso o sgradevole. Nel contesto, si riferisce alle acque difficili e pericolose in cui si trova chi è in difficoltà, come una metafora delle situazioni complicate o ostili. È un aggettivo che descrive condizioni sfavorevoli o insidiose, rendendo evidente quanto sia difficile affrontare certi momenti se si naviga in acque cattive.

Come si scrive la soluzione Cattive

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S I E V E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VISCERE" VISCERE

