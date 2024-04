La Soluzione ♚ Ingiuste malvagie La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ingiuste malvagie. INIQUE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Ingiuste malvagie: Sapiente sarà giusta, quella ignorante ingiusta; ma anche così si torna al medesimo punto, poiché chi compie azioni malvagie ma è sapiente, è per forza buono... Le sanzioni economiche all'Italia fascista (nella propaganda fascista chiamate inique sanzioni, assedio societario o assedio economico) furono sanzioni economiche deliberate dalla Società delle Nazioni contro l'Italia in risposta all'attacco contro l'Etiopia che portò alla conseguente guerra d'Etiopia. Le sanzioni rimasero in vigore dal 18 novembre 1935 sino al 14 luglio 1936. Altre Definizioni con inique; ingiuste; malvagie; Scellerate perverse; Canzone degli anni 60 della famosa Suor Sorriso; Deformazioni ingiuste; Perverse malvagie; Vecchiacce malvagie;

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.