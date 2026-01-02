Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta

SOLUZIONE: DIECI MILA LIRE

Perché la soluzione è Dieci Mila Lire? Era il nome di una banconota italiana di grande valore, emessa prima dell'euro, che portava il volto di Alessandro Volta, famoso inventore e scienziato. Questa banconota rappresentava un simbolo di prestigio e di progresso economico, collegandosi alla figura storica di Volta, che ha dato il suo nome alla unità di misura della tensione elettrica. La somma di dieci mila lire era spesso associata a ricordi di un'epoca passata e di valori culturali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Dieci Mila Lire:

D Domodossola I Imola E Empoli C Como I Imola M Milano I Imola L Livorno A Ancona L Livorno I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

