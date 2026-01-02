Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta' è 'Dieci Mila Lire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIECI MILA LIRE
Perché la soluzione è Dieci Mila Lire? Era il nome di una banconota italiana di grande valore, emessa prima dell'euro, che portava il volto di Alessandro Volta, famoso inventore e scienziato. Questa banconota rappresentava un simbolo di prestigio e di progresso economico, collegandosi alla figura storica di Volta, che ha dato il suo nome alla unità di misura della tensione elettrica. La somma di dieci mila lire era spesso associata a ricordi di un'epoca passata e di valori culturali.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Questa pagina è dedicata alla definizione "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Correva in Italia con il volto di Alessandro Volta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Dieci Mila Lire:
