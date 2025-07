Un capolavoro non finito di Michelangelo nei cruciverba: la soluzione è Pietà Rondanini

Home / Soluzioni Cruciverba / Un capolavoro non finito di Michelangelo

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un capolavoro non finito di Michelangelo' è 'Pietà Rondanini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIETÀ RONDANINI

Curiosità e Significato di Pietà Rondanini

Approfondisci la parola di 14 lettere Pietà Rondanini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pietà Rondanini? Pietà Rondanini è una scultura incompleta di Michelangelo, realizzata tra il 1552 e il 1564, che rappresenta la pietà con un'umanità intensa e drammatica. Questa opera esprime il dolore e la compassione, lasciando trasparire le fatiche dell’artista e il desiderio di perfezionamento. È un capolavoro che invita a riflettere sulla fragilità e la bellezza dell’arte in divenire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un capolavoro di Michelangelo conservato agli UffiziIl capolavoro di Michelangelo in San PietroIl capolavoro di Michelangelo a FirenzeUn capolavoro di Michelangelo conservato agli Uffizi |Un capolavoro di Michelangelo in Vaticano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pietà Rondanini

Se "Un capolavoro non finito di Michelangelo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

À -

R Roma

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A N V T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVANTI" AVANTI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.