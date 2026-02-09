In quelli archeologici si trovano resti dell antichità

Home / Soluzioni Cruciverba / In quelli archeologici si trovano resti dell antichità

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In quelli archeologici si trovano resti dell antichità' è 'Siti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SITI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In quelli archeologici si trovano resti dell antichità" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In quelli archeologici si trovano resti dell antichità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Siti? I luoghi di interesse storico in cui sono conservati tracce del passato sono chiamati siti archeologici. Questi spazi permettono di scoprire civiltà antiche e testimonianze di epoche lontane. Visitare un sito offre un viaggio nel tempo, rivelando come vivevano le persone di allora. Sono importanti per la ricerca e la cultura, conservando memorie di civiltà scomparse.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In quelli archeologici si trovano resti dell antichità nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Siti

Questa pagina è dedicata alla definizione "In quelli archeologici si trovano resti dell antichità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In quelli archeologici si trovano resti dell antichità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Siti:

S Savona I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In quelli archeologici si trovano resti dell antichità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si aprono su InternetSi visitano navigando in InternetLe soste dell internautaLa parte dell aereo in cui si trovano i passeggeriVi si trovano i resti del castello della contessa MatildeParte dell uovo che non si mangiaSi trovano in giardinoIn essa si trovano gli uffici della Guardia Costiera