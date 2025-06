Si usa per non alzarsi nei cruciverba: la soluzione è Telecomando

TELECOMANDO

Curiosità e Significato di Telecomando

Perché la soluzione è Telecomando? Il telecomando è un dispositivo che permette di controllare a distanza apparecchi come la televisione senza doverla toccare. Basta premere qualche tasto e si può cambiare canale, regolare il volume o accendere e spegnere il televisore, rendendo più semplice e comodo l'uso quotidiano. È diventato un alleato indispensabile per vivere il tempo davanti allo schermo con praticità.

Come si scrive la soluzione Telecomando

La definizione "Si usa per non alzarsi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I V A S U B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABUSIVI" ABUSIVI

