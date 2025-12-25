Mobile in cui si sprofonda

Home / Soluzioni Cruciverba / Mobile in cui si sprofonda

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Mobile in cui si sprofonda' è 'Sofà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOFÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mobile in cui si sprofonda" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mobile in cui si sprofonda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sofà? Il termine si riferisce a un mobile imbottito progettato per affondare leggermente quando ci si siede, offrendo comfort e relax. È un elemento di arredo presente in molte case, ideale per momenti di riposo o conversazione. La sua caratteristica principale è la morbidezza e l'ampiezza, che invitano a sdraiarsi o sedersi comodamente. Questo pezzo di arredamento rappresenta spesso il cuore del soggiorno, creando un ambiente accogliente e informale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mobile in cui si sprofonda nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sofà

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mobile in cui si sprofonda" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mobile in cui si sprofonda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sofà:

S Savona O Otranto F Firenze À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mobile in cui si sprofonda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Canapè, divanoPoltrona per più di unoMobile per sedersiMobile su cui si impastava il paneEdifici in cui si osserva l ordineIl male di cui ci si consola facilmentePianta da cui si ricava una polvere insetticidaIl braccio di cui ci si fida ciecamente