Significato della soluzione per: Dinastia di sovrani a cui successero i carolingi

Sostantivo

I Merovingi (dal nome di Meroveo, leggendario capostipite della famiglia) furono la prima dinastia dei Franchi.

cappella ( approfondimento) 1 f sing (pl.: cappelle)

(architettura) , (religione) , (cristianesimo) piccola costruzione dedicata al culto religioso, generalmente annessa a un edificio o un complesso di edifici privato (per estensione) edificio dedicato al culto, anche di grosse dimensioni, quando fa parte di un complesso più ampio (musica) gruppo di musicisti e cantori dedicato all'esecuzione dei brani musicali in una cappella o altro edificio dedicato al culto (antico) (per estensione) gruppo di musicisti e cantori al servizio privato di una corte, di un nobile o altro privato cittadino (volgare) glande

Sostantivo

cappella 2 f sing (pl.: cappelle)

la parte superiore di un chiodo o simili, specialmente quando è di dimensioni notevoli; (biologia) la parte superiore di un fungo (gergale) il glande (gergale) (militare) recluta (popolare) errore grossolano, azione inopportuna dovuta generalmente (ma non esclusivamente) a inesperienza

Sillabazione

cap | pèl | la

Pronuncia

IPA: /kap'plla/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale "cappella" diminutivo di "cappa" nel senso di "mantello"; ha assunto il significato di "edificio di culto" come calco semantico del francese "chapelle" (stessa etimologia) che presso la corte dei re Merovingi venne ad indicare per antonomasia dapprima un pezzo di stoffa, ritenuto parte del mantello di San Martino di Tours e venerato come una reliquia, e in seguito l'edificio in cui questa reliquia era conservata; poi per estensione ha indicato un qualunque edificio dedicato al culto annesso ad altro complesso derivato da cappello per similitudine visiva; il gergo militare nasce dal significato volgare in senso spregiativo, mentre l'uso popolare deriva presumibilmente dal gergo militare (in quanto una recluta tende a sbagliare per inesperienza) perdendo la connotazione volgare

Sinonimi

chiesetta, piccola chiesa, tempietto, tabernacolo, battistero, edicola, tomba gentilizia

complesso di musici, complesso di cantori

(di un chiodo o simili) capocchia

capocchia (di un fungo) cappello

cappello (recluta) recluta, burba

Parole derivate

cappellano

Termini correlati

salutatorio

Proverbi e modi di dire