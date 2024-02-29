La dinastia di Clodoveo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La dinastia di Clodoveo' è 'Merovingi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'La dinastia di Clodoveo', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 9 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: MEROVINGI

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "La dinastia di Clodoveo [Soluzione Cruciverba 9 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Per consultare altre definizioni simili, vedi anche: Merovingi.

Non riesci a risolvere la definizione "La dinastia di Clodoveo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni. È possibile che la definizione "La dinastia di Clodoveo" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell'autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani.

Le 9 lettere della soluzione Merovingi:

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

G Genova

I Imola

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "La dinastia di Clodoveo" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo.