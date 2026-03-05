Ha il 37 evidenziato in rosso

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha il 37 evidenziato in rosso' è 'Termometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERMOMETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha il 37 evidenziato in rosso" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha il 37 evidenziato in rosso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Termometro? Un oggetto che permette di misurare la temperatura del corpo o di un ambiente, spesso utilizzato in ambito medico o domestico. Si presenta in diverse forme, come quelli a mercurio, digitali o a infrarossi, e aiuta a monitorare condizioni di salute o la temperatura esterna. La presenza di una scala graduata consente di leggere facilmente i valori. È uno strumento indispensabile in molte situazioni quotidiane, specialmente durante periodi di malattia o cambiamenti climatici improvvisi.

La soluzione associata alla definizione "Ha il 37 evidenziato in rosso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha il 37 evidenziato in rosso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Termometro:

T Torino E Empoli R Roma M Milano O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha il 37 evidenziato in rosso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

