Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso nei cruciverba: la soluzione è Bietola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso' è 'Bietola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIETOLA

Curiosità e Significato di Bietola

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bietola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bietola.

Perché la soluzione è Bietola? La bietola è una verdura a foglia verde con gambi colorati, che possono essere gialli, rossi o bianchi. Ricca di vitamine e minerali, viene spesso usata in zuppe, contorni e insalate. La sua versatilità e il suo sapore delicato la rendono un ingrediente molto apprezzato in cucina. La bietola è un vero alleato per uno stile di vita sano e gustoso.

Come si scrive la soluzione Bietola

Hai trovato la definizione "Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

E Empoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

