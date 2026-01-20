Aveva una colonna di mercurio

SOLUZIONE: TERMOMETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aveva una colonna di mercurio" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aveva una colonna di mercurio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Termometro? Uno strumento utilizzato per misurare la temperatura di un ambiente o di un corpo, spesso costituito da un tubo sottile riempito di mercurio che si espande o si contrae in base alla calore. È comunemente presente in case e laboratori per monitorare il clima o la febbre. La presenza di una colonna di mercurio permette di leggere con precisione i livelli di calore.

Quando la definizione "Aveva una colonna di mercurio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aveva una colonna di mercurio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Termometro:

T Torino E Empoli R Roma M Milano O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aveva una colonna di mercurio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

