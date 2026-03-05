Si dice che ognuna sia persa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si dice che ognuna sia persa' è 'Lasciata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LASCIATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice che ognuna sia persa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice che ognuna sia persa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lasciata? Quando una persona si allontana senza più tornare o mantenere contatti, si può dire che si trovi in uno stato di abbandono o di assenza. Questa condizione si manifesta quando qualcuno viene lasciato da solo, senza più essere cercato o considerato. La sensazione di vuoto e di perdita accomuna chi si sente lasciato, che può sperimentare un senso di abbandono profondo. La distanza e l'assenza creano un vuoto difficile da colmare, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi resta.

Se la definizione "Si dice che ognuna sia persa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice che ognuna sia persa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lasciata:

L Livorno A Ancona S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice che ognuna sia persa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

