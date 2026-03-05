Compone una scalinata

SOLUZIONE: GRADINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Compone una scalinata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compone una scalinata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gradino? Un elemento che permette di salire o scendere tra diversi livelli di un edificio o di una struttura si presenta come una serie di superfici orizzontali collegate tra loro. Questi elementi sono disposti in modo incrementale, formando una sequenza di passaggi che facilitano il movimento verticale. Sono spesso realizzati con materiali robusti e possono variare per dimensione e forma a seconda dello spazio e dello stile. La loro presenza è fondamentale in molte strutture architettoniche per migliorare l'accessibilità.

Quando la definizione "Compone una scalinata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compone una scalinata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gradino:

G Genova R Roma A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compone una scalinata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

